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Приморцев учат обращаться с деньгами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В дискуссии приняли участие руководители финансовых институтов, преподаватели учебных заведений, профессиональные психологи, партийные функционеры и пр. заинтересованные в теме люди.

В настоящее время СЗВР при активной поддержке НП "Лига кредитных брокеров Приморья" и ряда других организаций - представителей финансового истэблишмента края активно внедряет на территории Приморского края проект "Финансовая грамотность населения": проводятся публичные мероприятия (лекции, семинары), открылась "скорая юридическая помощь", где каждому обратившемуся гражданину дают бесплатную консультацию по финансовым и юридическим вопросам.

Вместе с тем, складывающаяся в настоящее время экономическая ситуация диктует необходимость обратиться к новому качеству управления семейным бюджетом.

На круглом столе была озвучена шокировавшая всех присутствующих информация: количество исков, принятых судебными приставами к исполнению в отношении банковских кредитов в Приморье, превысило 16 000. По наблюдениям судебных приставов 80% лиц, решения по которым в отношении невыплат находятся в судах, - маргиналы, не имеющие имущества, постоянной работы и сколько-нибудь серьезной опоры в жизни.

Сегодня именно банковской "неразборчивостью в связях" объясняется ненормальная ситуация, когда доля невозврата кредитов в среднем по краю составляет 10%, а из 40 млрд руб. выданных средств 4 млрд с лишним - "проблемные" кредиты. Хотя известно, что если у банка уровень просрочки кредитов превышает 3%, то этому банку необходимо срочно менять свою кредитную политику.

Но это лишь этическое обязательство. На самом деле выходит, что некоторые приморские банки имеют лишь 1% просрочки, в других же совокупный долг со стороны населения уже достиг 16%. Кто в этом виноват - потребитель или банк? Психолог из ДВГУ пояснила, что в определенное время было модно взять кредит на покупку сотового телефона, а затем и квартиры. Сегодня же граждане, заведомо обретая невозвратный кредит, ссылаются на кризис. В последнее время не выплачивать кредиты стало в порядке вещей.

Однако винить банки в сложившейся ситуации вряд ли стоит. Во Владивостоке в кризисное время вновь дают ростки финансовые пирамиды из оффшоров, обещающие до 40% годовых.

Валерий АСАНОВ, к.э.н., профессор ДВГТУ, отметил, что в России, прежде всего в Приморье, необходимо обратить внимание не только на вопросы финансовой грамотности собственно населения, но и на создание системы финансовых консультантов, участие которых в принятии гражданами важных и значимых для себя финансовых решений должно стать если не обязательным, то, по меньшей мере, желательным.

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