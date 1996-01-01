Несите ваши денежки

Наступает период летних отпусков, и депозитарная ячейка банка оказывается именно тем самым местом, которому наши граждане доверяют документы и разнообразные ценные вещи. Хотя по уже давно сложившейся традиции в банковских ячейках хранят, прежде всего, деньги. Они следуют, вероятно, не хитрой формуле: от воров дом защитит сигнализация, а в случае банкротства банка кредиторы не смогут претендовать на содержимое ячеек, потому что оно не принадлежит банку, а только хранится в нем.

"Пик спроса на ячейки приходится на период отпусков у населения, как правило, это май - сентябрь", - рассказывает Алина КУЗНЕЦОВА, руководитель группы продажи клиентского обслуживания Владивостокского филиала ЗАО "Райффайзенбанк".

Разумеется, стоимость аренды варьируется в зависимости от размера индивидуального банковского сейфа и срока его аренды. В Райффайзенбанке цена установлена от 600 руб. за 1 месяц. Если клиент решит оформить договор аренды на 6 месяцев, то стоимость будет рассчитываться от 3000 руб.

В Промсвязьбанке при аренде депозитарной ячейки свыше 12 месяцев предусмотрены скидки до 50%. Как нам рассказали в ВТБ 24, самый выгодный вариант, исходя из этих данных, 74 x 300x430 на 180 дней - 1150 руб. В целом, есть разные размеры, разные сроки аренды, минимум с 30 дней, максимум на 730 дней. В Сбербанке стоимость аренды в сутки на срок более 30 дней составит от 11 до 20 руб., в зависимости от размера ячеек (длина 440-540 мм, ширина 115-325 мм, высота 65-595 мм). Стоимость аренды менее чем на 30 дней зависит от срока (до 7 дней - 30 руб., до 15 дней - 25 руб., до 30 дней - 20 руб.), а не от размера ячеек.

В Далькомбанке стоимость аренды депозитарной ячейки напротив зависит от ее размера: от 9 до 19 руб. в сутки. Корпоративная ячейка (то есть та, к которой будут иметь доступ несколько сотрудников компании) стоит в два раза дороже. Более того, в банке предусмотрена система скидок при аренде ячейки на длительный срок: если срок аренды составляет 6 месяцев, то клиент получает скидку 4%, если 1 год - 8%. В Примтеркомбанке обратили наше внимание на тот факт, что чем больше срок размещения ценностей - тем ниже цена, в банке она находится в диапазоне от 9 до 20 руб.

Оформление ячейки в каждом из банков занимает от 10 до 20 минут.

Надо подчеркнуть, что сама конструкция сейфа не вызывает сомнений в надежности. Но если говорить о "размерных" предпочтениях, то пока в Приморье наиболее популярны маленькие хранилища.

Если говорить о коротких сроках аренды индивидуальных банковских сейфов, то в Райффайзенбанке наибольшей популярностью пользуются ячейки размером 70x300x400мм, постоянные клиенты останавливают свой выбор на ячейках вместительностью 517x300x400мм. В Промсвязьбанке клиентские предпочтения завоевали индивидуальные хранилища размером 20х60х42 см и средние 26х29х39.

Ячейки размером 74х300х430, самые маленькие в депозитарии ВТБ24, но достаточные для хранения документов формата А4, также имеют высокий спрос. В Далькомбанке среди клиентов востребованы небольшие депозитарные ячейки, 65х70х520; 65х120х520.

Кстати сказать, требования безопасности, которым должны соответствовать банковские ячейки, определяются Центробанком. Нанимателю выдается один ключ от депозитарной ячейки, а дубликат ключа остается в хранилище банка.

По желанию клиента, доступ к ячейке может осуществляться не только самим клиентом, но и его доверенными лицами, для чего необходимо предоставление нотариально заверенной доверенности на лиц, уполномоченных нанимателем пользоваться таким сейфом, так пояснили нам правила оформления правовых отношений в Райффазенбанке.

"Часто доверенности оформляют на супругов, детей или других близких родственников, чтобы в непредвиденных случаях (срочная командировка арендатора, болезнь, несчастный случай и т.п.) был возможен доступ к хранимым в ячейке ценностям", - добавляет Анита ЧЕРТИХИНА, специалист по развитию розничных банковских продуктов Приморского филиала ОАО "Далькомбанк".

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", замечает, что именно из-за того, что один из ключей остается только у арендатора, банки обычно берут залог при оформлении ячейки. В случае, если ценности не будут востребованн в срок, залоговая сумма будет расходована на вскрытие сейфа. При соблюдении условий договора аренды - возвращена владельцу ячейки. Загадочность сейфового бизнеса конечно же будоражит воображение. Но только не приморских банковских работников. Конечно, в любом банковском договоре по предоставлению сейфа в аренду можно отыскать пункт об "обеспечении целевого характера использования сейфа". Но фактически содержимое сейфа остается в тайне даже от банка.

Как правило, в кредитных организациях предупреждают о том, что в ячейке запрещается хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные, токсичные, едкие и сильно пахнущие вещества, инфекционные материалы, оружие и боеприпасы. Обычно в договорах указывают, что банк вполне может проверять содержимое сейфа "с применением специальных технических и иных средств".

В Сбербанке уточнили данное право таким образом, что при возникновении каких-либо подозрений на предмет вложения банк имеет право попросить клиента предварительно визуально осмотреть этот предмет, в том числе используя приборы неразрушающего контроля. Срок хранения ценностей устанавливается договором в зависимости от желания клиента, в Сбербанке - максимально на 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Понятно, что и скоропортящиеся продукты не нужно хранить в ячейке, но это все же законом не запрещено.

Радует, что ни одного случая хранения несанкционированных веществ и предметов в коммерческих банках Приморья до сих пор не было, как и курьезных примеров размещения в банковских сейфах странных вещей.