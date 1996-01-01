www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Несите ваши денежки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Наступает период летних отпусков, и депозитарная ячейка банка оказывается именно тем самым местом, которому наши граждане доверяют документы и разнообразные ценные вещи. Хотя по уже давно сложившейся традиции в банковских ячейках хранят, прежде всего, деньги. Они следуют, вероятно, не хитрой формуле: от воров дом защитит сигнализация, а в случае банкротства банка кредиторы не смогут претендовать на содержимое ячеек, потому что оно не принадлежит банку, а только хранится в нем.

"Пик спроса на ячейки приходится на период отпусков у населения, как правило, это май - сентябрь", - рассказывает Алина КУЗНЕЦОВА, руководитель группы продажи клиентского обслуживания Владивостокского филиала ЗАО "Райффайзенбанк".

Разумеется, стоимость аренды варьируется в зависимости от размера индивидуального банковского сейфа и срока его аренды. В Райффайзенбанке цена установлена от 600 руб. за 1 месяц. Если клиент решит оформить договор аренды на 6 месяцев, то стоимость будет рассчитываться от 3000 руб.

В Промсвязьбанке при аренде депозитарной ячейки свыше 12 месяцев предусмотрены скидки до 50%. Как нам рассказали в ВТБ 24, самый выгодный вариант, исходя из этих данных, 74 x 300x430 на 180 дней - 1150 руб. В целом, есть разные размеры, разные сроки аренды, минимум с 30 дней, максимум на 730 дней. В Сбербанке стоимость аренды в сутки на срок более 30 дней составит от 11 до 20 руб., в зависимости от размера ячеек (длина 440-540 мм, ширина 115-325 мм, высота 65-595 мм). Стоимость аренды менее чем на 30 дней зависит от срока (до 7 дней - 30 руб., до 15 дней - 25 руб., до 30 дней - 20 руб.), а не от размера ячеек.

В Далькомбанке стоимость аренды депозитарной ячейки напротив зависит от ее размера: от 9 до 19 руб. в сутки. Корпоративная ячейка (то есть та, к которой будут иметь доступ несколько сотрудников компании) стоит в два раза дороже. Более того, в банке предусмотрена система скидок при аренде ячейки на длительный срок: если срок аренды составляет 6 месяцев, то клиент получает скидку 4%, если 1 год - 8%. В Примтеркомбанке обратили наше внимание на тот факт, что чем больше срок размещения ценностей - тем ниже цена, в банке она находится в диапазоне от 9 до 20 руб.

Оформление ячейки в каждом из банков занимает от 10 до 20 минут.

Надо подчеркнуть, что сама конструкция сейфа не вызывает сомнений в надежности. Но если говорить о "размерных" предпочтениях, то пока в Приморье наиболее популярны маленькие хранилища.

Если говорить о коротких сроках аренды индивидуальных банковских сейфов, то в Райффайзенбанке наибольшей популярностью пользуются ячейки размером 70x300x400мм, постоянные клиенты останавливают свой выбор на ячейках вместительностью 517x300x400мм. В Промсвязьбанке клиентские предпочтения завоевали индивидуальные хранилища размером 20х60х42 см и средние 26х29х39.

Ячейки размером 74х300х430, самые маленькие в депозитарии ВТБ24, но достаточные для хранения документов формата А4, также имеют высокий спрос. В Далькомбанке среди клиентов востребованы небольшие депозитарные ячейки, 65х70х520; 65х120х520.

Кстати сказать, требования безопасности, которым должны соответствовать банковские ячейки, определяются Центробанком. Нанимателю выдается один ключ от депозитарной ячейки, а дубликат ключа остается в хранилище банка.

По желанию клиента, доступ к ячейке может осуществляться не только самим клиентом, но и его доверенными лицами, для чего необходимо предоставление нотариально заверенной доверенности на лиц, уполномоченных нанимателем пользоваться таким сейфом, так пояснили нам правила оформления правовых отношений в Райффазенбанке.

"Часто доверенности оформляют на супругов, детей или других близких родственников, чтобы в непредвиденных случаях (срочная командировка арендатора, болезнь, несчастный случай и т.п.) был возможен доступ к хранимым в ячейке ценностям", - добавляет Анита ЧЕРТИХИНА, специалист по развитию розничных банковских продуктов Приморского филиала ОАО "Далькомбанк".

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", замечает, что именно из-за того, что один из ключей остается только у арендатора, банки обычно берут залог при оформлении ячейки. В случае, если ценности не будут востребованн в срок, залоговая сумма будет расходована на вскрытие сейфа. При соблюдении условий договора аренды - возвращена владельцу ячейки. Загадочность сейфового бизнеса конечно же будоражит воображение. Но только не приморских банковских работников. Конечно, в любом банковском договоре по предоставлению сейфа в аренду можно отыскать пункт об "обеспечении целевого характера использования сейфа". Но фактически содержимое сейфа остается в тайне даже от банка.

Как правило, в кредитных организациях предупреждают о том, что в ячейке запрещается хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные, токсичные, едкие и сильно пахнущие вещества, инфекционные материалы, оружие и боеприпасы. Обычно в договорах указывают, что банк вполне может проверять содержимое сейфа "с применением специальных технических и иных средств".

В Сбербанке уточнили данное право таким образом, что при возникновении каких-либо подозрений на предмет вложения банк имеет право попросить клиента предварительно визуально осмотреть этот предмет, в том числе используя приборы неразрушающего контроля. Срок хранения ценностей устанавливается договором в зависимости от желания клиента, в Сбербанке - максимально на 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Понятно, что и скоропортящиеся продукты не нужно хранить в ячейке, но это все же законом не запрещено.

Радует, что ни одного случая хранения несанкционированных веществ и предметов в коммерческих банках Приморья до сих пор не было, как и курьезных примеров размещения в банковских сейфах странных вещей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru