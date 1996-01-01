Банки загоняют людей в "кредитное рабство"

"На финансовой безграмотности жителей Приморья играют многие недобросовестные менеджеры банков, которые выдают кредиты тем, кто потом их не сможет отдать. Выстраивая такую политику, они загоняет людей в "кредитное рабство". Мы против таких "рабовладельческих" банков и будем делать все, чтобы их в Приморье не было", - громогласно объявил войну банкам назвавший себя экспертом Приморского отделения Союза заемщиков и вкладчиков России Евгений ДЕЦИК.

Он считает, что одной из сфер финансового мошенничества в Приморье стала сфера страхования. "При некоторых страховых компаниях работают свои оценочные фирмы, с их помощью страховщики выдают суммы меньшие, чем понесенный ущерб. Недавно в Союз заемщиков и вкладчиков начало поступать большое количество обращений об этом из Находки". По словам финансиста, Приморское отделение Союза заемщиков и вкладчиков России располагает списком компаний с признаками финансовых пирамид, "с которым может ознакомиться любой желающий". "Наша активная деятельность, конечно, привела к ответной реакции. И наша организация, и лично я испытываем давление со стороны тех структур, о деятельности которые рассказываем правду". При этом г-н Децик признался, что, будучи предпринимателем, сам задолжал банкам.

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