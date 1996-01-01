"Альфа-кликать" стало удобней

Альфа-Банк реализовал несколько нововведений в интернет-банке "Альфа-Клик". Например, новые возможности интернет-банка позволят клиентам гораздо быстрее совершать свои привычные платежи и переводы. Также, для пользователей интернет-банка будет создана "подсказка" с суммой максимального лимита как одного платежа, так и всех платежей, совершённых в течение суток. Информация о лимите будет доступна только в случае ввода суммы платежа, превышающей лимит, установленный на конкретную операцию.