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215 приморских семей потратили материнский капитал на погашение жилищных кредитов
Пенсионный фонд Российской Федерации перевел в банки очередной транш средств материнского капитала для погашения жилищных кредитов.
Таким образом, объем средств, перечисленных с начала года ПФР в рамках распоряжения средствами материнского капитала, в Приморском крае составил 61 млн 107 тысяч рублей. Этими средствами частично или полностью погасили свои кредиты 215 приморских семей. Сумма перечисленных средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в целом по России составила 11,6 миллиарда рублей.
В целом, по состоянию на сегодняшний день, территориальные органы ПФР приняли 340 заявлений от владелиц сертификата, желающих направить средства материнского капитала на погашение кредитов на покупку или строительство жилья. По 299 из них уже приняты положительные решения. Помимо этого Пенсионный фонд начал принимать заявления на единовременную выплату в размере 12 тыс. руб. из средств материнского капитала, которые семьи смогут использовать на повседневные нужды, сообщает пресс-служба ПФР по Приморскому краю.
ДосьеСертификат на материнский капитал на конец мая получили уже 14 329 приморских семей. Его размер на сегодняшний день составляет 312 тыс. 162 руб.
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