В США появился контролер за вознаграждениями топ-менеджеров

Президент США Барак ОБАМА назначил адвоката Кеннета ФЕЙНБЕРГА контролером за вознаграждениями, которые выплачиваются сотне ведущих топ-менеджеров корпораций, получающих финансовую помощь от государства. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Напомним, что несколько месяцев назад в США набирал обороты скандал вокруг выплаты бонусов в AIG. Президент страны Б.Обама заявил, что правительство США не допустит выплаты крупных премиальных менеджерам AIG. Детали бонусных выплат повергли в ярость и многих конгрессменов и представителей американской общественности. Законодатели потребовали вернуть бонусы налогоплательщикам, поскольку именно на их средства страховщик был спасен от банкротства.