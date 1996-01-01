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Сбербанк проведет акцию "Виват, Россия!"
Сбербанк России регулярно проводит акции поощрения своих клиентов, посвященные различным календарным праздникам. Последняя акция, которая в равной степени запомнилась и взрослым и детям, была приурочена к международному Дню защиты детей. В этот день маленьким гражданам, пришедшим в филиалы Приморского отделения Сбербанка России №8635 вместе с родителями, вручали воздушные шары, а также бумагу и карандаши и предлагали порисовать, а мамам и папам - оформить заявление на вклад или банковскую карту "Подари жизнь".
С декабря 2008 года Сбербанк России сотрудничает с фондом "Подари жизнь". В 2009 год в фонд помощи тяжелобольным детям уже перечислено 35 миллионов рублей. 1 июня всем клиентам, открывшим вклад или карту "Подари жизнь" и тем самым внесшим пожертвование в фонд с одноименным названием, были вручены небольшие призы.
В мае, в связи с празднованием 64-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, клиентам, участвовавшим в акции и открывшим популярные вклады "Доверительный", "Накопительный" и "Подари жизнь", Сбербанк России вручал серебряные монеты, посвященные Великой Победе.
Новое мероприятие Сбербанк готовит жителям Владивостока 11-12 июня. Дню принятия декларации о государственном суверенитете РФ посвящена акция "Виват, Россия!" Сувениры будут вручаться всем клиентам, открывшим в эти дни любой вид вклада или оформившим заявление на получение банковской карты международных платежных систем, а также СБЕРКАРТ.
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