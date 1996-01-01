Альфа-Банк второй по е-платежам

Процессинговая компания ChronoPay и интернет-издание MoneyNews.ru провели ежеквартальное исследование, целью которого было определить банки, карты которых чаще всего используются для оплаты товаров и услуг в Рунете. Альфа-Банк занял второе место, уступив лишь Сбербанку - лидеру по количеству выпущенных карт.