Восточный экспресс банк приходит в "Движение"

Один из лидирующих региональных банков - Восточный экспресс банк продолжает присоединять к себе других участников рынка, оказавшихся сегодня в непростом положении.

Завершив сделку по присоединению московского Эталонбанка, он приступает к аналогичной процедуре с томским банком "Движение", за 2008 год давший снижение показателей. Таким образом, Восточный экспресс банк расширяет географию присутствия в России, обрастая пассивами, чтобы после выхода страны из кризиса получить долю розничного рынка хотя бы в 1%.

Досье Созданный в 1991 г. Восточный экспресс банк (ОАО "КБ "Восточный") вначале носил название Дальвнешторгбанк. В последние годы динамично развивается, активно расширяя географию своего присутствия по стране. Сегодня у него 10 филиалов в разных регионах России и порядка 350 отделений в более чем 170 городах. Позиционирует себя как розничный банк. По итогам первого квартала 2009 г. банк занял 81-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", а по числу отделений на Дальнем Востоке уступает лишь Дальневосточному банку Сбербанка. Головной офис организации располагается в Благовещенске Амурской области.

В начале 2009 года Восточный экспресс банк начал процедуру присоединения Эталонбанка (Москва). В ходе реорганизации путем присоединения московского банка к благовещенскому появилась единая финансовая структура, которая продолжит работу под брендом "Восточный экспресс банк". 25 мая Банк России принял решение о государственной регистрации соответствующих изменений в устав ОАО "Восточный экспресс банк". В результате сделки акционеры Эталонбанка получили 20% в пакете акций объединенного банка. Процедура присоединения будет завершена уже к середине июня 2009 года.

Следующим этапом, по данным "ЗР", в процессе реорганизации Восточного экспресс банка станет присоединение к нему банка "Движение" (Томск). Официально информацию о готовящейся сделке не подтверждает ни одна из сторон. Тем не менее, по некоторым данным, процедура присоединения должна завершиться к концу 2009 года. В результате Восточный экспресс банк расширит и усилит свое присутствие в Западной Сибири.

На этом планы экспансии акционеров Восточного экспресс банка не заканчиваются. Банк может присоединить еще три банка, называть которые не будем. Вполне возможно, что подготовка к их слиянию начнется уже в 2009 году и завершится в 2010 году. Тогда банк вполне может перешагнуть сразу через несколько строк к заветной "двадцатке", получив широко разветвленную сеть по стране. Для розничного банка это актуально. По данным источников в Восточном экспресс банке, цель всех этих реорганизаций с присоединением банков, с не самыми лучшими активами, - выйти из кризиса с нишей хотя бы в 1% российского розничного рынка.

Эксперты считают, что политика, проводимая Восточным экспресс банком в период кризиса, вполне адекватна. Директор представительства компании "Тройка Диалог" в Хабаровске Наталья ВОЙЧУК считает: "Сейчас компании, обладающие капиталом, могут купить активы дешевле докризисного уровня, что позволяет им сокращать издержки на расширение своей сети". Она подчеркнула, что "укрупнение позволяет улучшить нормативы достаточности капитала и пережить кризис, а расширение географического присутствия дает доступ как к действующей клиентской базе приобретаемых банков, так и к потенциальным клиентам более развитых регионов".

Правда, участники рынка отмечают, что Восточный экспресс банк получает существенные риски, присоединяя к себе финансовые учреждения, оказавшиеся в неустойчивом положении. Однако эти риски компенсируются эффективным партнерством с "Первым коллекторским бюро", а также собственным успешным опытом в управлении кредитными рисками.