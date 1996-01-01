Алмазэргиэнбанк обзавелся рейтингом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) рейтинг В++ "Приемлемый уровень кредитоспособности". Это подтверждает способность банка в краткосрочной перспективе обеспечить своевременное выполнение всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности.

АКБ "Алмазэргиэнбанк" (ОАО) - единственный из республиканских банков получил официальную рейтинговую оценку. Присвоение рейтинга "Эксперт РА" В++ дает банку дополнительные конкурентные преимущества для участия в тендерах и конкурсах. Согласно действующим правилам, банки с рейтингом не ниже B+ по шкале "Эксперт РА" имеют больше возможностей для привлечения страховых резервов в векселя и депозиты.