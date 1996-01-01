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АТБ получил оценку рейтингового агентства Moody’s
Международное рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале Baa2.ru. Все долгосрочные рейтинги имеют прогноз "стабильный". Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала и хорошие показатели рентабельности.
Досье"АТБ" имеет широкую филиальную сеть, насчитывающую более 100 подразделений, расположенных в Москве, Приморском, Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской, Иркутской и Сахалинской областях, Республиках САХА (Якутия), Бурятия и Хакасия, Еврейской автономной области.
Moody’s Interfax Rating Agency (MIRA) специализируется на анализе кредитных рисков в России. MIRA контролируется Moody’s Investors Service, одной из ведущих компаний по предоставлению кредитных рейтингов, проведению исследований и анализу долговых инструментов и ценных бумаг на глобальных рынках капитала. Moody’s Investors Service является дочерней компанией Moody’s Corporation (тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже МСО).
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