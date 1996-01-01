Евгений Примаков выступил против получения банками сверхдоходов в период кризиса

Центробанку следовало бы исключить возможность получения банками сверхдоходов в кризисное время за счет заемщиков. Такое заявление сделал глава Торгово-промышленной палаты РФ Евгений ПРИМАКОВ на расширенном заседании Правления ТПП. По его мнению, интересы банков и интересы реальной экономики, которой нужны деньги для выхода из кризиса, сильно разошлись в последние месяцы. Годовые процентные ставки по кредитам значительно выше рентабельности практически во всех секторах экономики.

"Нужно, - считает Евгений Примаков, - добиться сближения укрепляющейся банковской системы и реальной экономики". Пока же, сказал он, согласно опросам руководителей компаний, которые проводит ТПП РФ (результаты опросов направляются в правительственные органы), большинство из них констатирует высокую стоимость кредитов, их краткосрочность и непомерное залоговое обеспечение, сообщают "ФК-Новости".

Необходимо продолжить снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, подчеркнул Евгений Примаков, причем Центробанку следовало бы объяснить банкам, что не следует получать сверхдоходы за счет заемщиков, которым из-за этого еще труднее бороться с затяжным экономическим кризисом.