Президент недоволен банками

На совещании по экономическим вопросам, на которое были приглашены руководители ведущих банков страны, Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил вполне обоснованное недовольство тем, как банки кредитуют реальный сектор, сообщают "ФК-Новости".

"На кредитование экономики банками должны быть направлены средства в объеме не менее суммы государственной поддержки. Процентная ставка по таким кредитам для заемщиков будет складываться из ставки рефинансирования плюс три процента. На эти цели было зарезервировано 300 млрд руб., но из них ни рубля не выдано, то есть прежняя идея государственных гарантий провалилась", - посетовал президент.

Дмитрий Медведев не стал никого конкретно обвинять в этом. По всей вероятности, полагает глава государства, сами банки в какой-то степени должны были просигнализировать, что такой механизм предоставления гарантий для них не будет убедительным. В любом случае нам нужно сейчас завершить подготовку нормативного материала о том, чтобы государственные гарантии предоставлялись на основе солидарности ответственности государства за те обязательства, которые будут обеспечиваться этой гарантией, сказал он.

По оценке Президента, образовался сложный, по сути, порочный круг: для наших предприятий, прежде всего предприятий реального сектора, такого рода кредиты неподъемны, а сами банки с учетом растущих объемов просроченной задолженности зачастую боятся выдавать эти кредиты.

Отдельные решения, для того чтобы улучшить ситуацию, правительством в последнее время предпринимались. Банк России снизил ставку рефинансирования до 12,5%. (Затем он ее опустил еще на 0,5%. - "ФК-Новости"). Это полезно, считает глава государства и указывает на необходимость постоянного наращивания объемов кредитования реального сектора экономики и населения, повышения доступности кредитных ресурсов. Государство, со своей стороны, будет более активно участвовать в процессе докапитализации банков.

Президент поручил правительству оперативно завершить подготовку требуемой нормативной базы.