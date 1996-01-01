Россияне торопятся сдать валюту обратно в банки

В марте ЦБ РФ впервые за последние 10 месяцев зафиксировал: люди отнесли в банки и обменные пункты на $1,3 млрд больше, чем купили.

В феврале население сдало в банки на $164 млн больше, чем купило, евро же продолжал пользоваться популярностью. В марте исчез интерес и к евро: впервые с 2004 года (с начала наблюдений ЦБ за валютным рынком) предложение банкам наличных евро превысило спрос на 329 млн (долларов - на 929 млн), пишут "Ведомости". Сбрасывать валюту могли, например, вкладчики - по мере того как возвращалось их доверие к банкам. По данным обзора банковского сектора ЦБ, в марте объем валютных вкладов увеличился на 1,9% к февралю - до 2,1 трлн руб.