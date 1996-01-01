Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Далькомбанк и АРИЖК заключили соглашение о сотрудничестве
С 11 мая Далькомбанк стал официальным агентом ОАО "АРИЖК" по реализации программы государственной поддержки заемщиков в Дальневосточном федеральном округе. Такое соглашение с банком подписало в начале мая Агентство по реструктуризации жилищных кредитов.
Выбор АРИЖК объясняется тем, что Далькомбанк имеет обширную региональную сеть отделений на территории округа, а также штат высокопрофессиональных сотрудников, которые будут осуществлять первичную проверку документов, поступающих от заемщиков через своих кредиторов. Это позволит существенно ускорить обработку документов. Заемщики любых иных банков и небанковских организаций, проживающие в ДФО и соответствующие "Стандартам реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков", могут обращаться в Далькомбанк, сообщили РИА "Восток-Медиа" в банке.
Напомним, реструктуризация осуществляется на срочной, платной и возвратной основе и позволяет заемщикам с учетом их текущего финансового положения непрерывно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке в льготный период. Важной частью соглашения о сотрудничестве между "АРИЖК" и Далькомбанком является упрощенный порядок документооборота в отношении заемщиков самого Далькомбанка, что позволит существенно сократить срок рассмотрения заявок и оказания помощи заемщикам.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством