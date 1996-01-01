Далькомбанк и АРИЖК заключили соглашение о сотрудничестве

С 11 мая Далькомбанк стал официальным агентом ОАО "АРИЖК" по реализации программы государственной поддержки заемщиков в Дальневосточном федеральном округе. Такое соглашение с банком подписало в начале мая Агентство по реструктуризации жилищных кредитов.

Выбор АРИЖК объясняется тем, что Далькомбанк имеет обширную региональную сеть отделений на территории округа, а также штат высокопрофессиональных сотрудников, которые будут осуществлять первичную проверку документов, поступающих от заемщиков через своих кредиторов. Это позволит существенно ускорить обработку документов. Заемщики любых иных банков и небанковских организаций, проживающие в ДФО и соответствующие "Стандартам реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков", могут обращаться в Далькомбанк, сообщили РИА "Восток-Медиа" в банке.

Напомним, реструктуризация осуществляется на срочной, платной и возвратной основе и позволяет заемщикам с учетом их текущего финансового положения непрерывно и в полном объеме осуществлять погашение текущих ежемесячных платежей по ипотеке в льготный период. Важной частью соглашения о сотрудничестве между "АРИЖК" и Далькомбанком является упрощенный порядок документооборота в отношении заемщиков самого Далькомбанка, что позволит существенно сократить срок рассмотрения заявок и оказания помощи заемщикам.