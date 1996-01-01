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Финансисты России и Китая за столом переговоров
Как уже сообщал "ЗР Хабаровск", 5-6 мая в Хабаровске состоялось 10-е заседание подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Заседанием руководили заместитель председателя Банка России Виктор МЕЛЬНИКОВ и заместитель председателя Народного Банка Китая г-н Ма ДЭЛУНЬ. В состав российской делегации вошли представители ЦБ РФ, коммерческих банков, Минэкономразвития РФ, МИДа, правительства края, мэрии Хабаровска, федеральных служб по финансовым рынкам и страхового надзора, страховых компаний и ряда российских предприятий, заинтересованных в расширении контактов с партнерами в КНР.
Состав китайской делегации был столь же представительным: Народный банк Китая, МИД, Минторговли, Государственная администрация по валютному регулированию, Комиссия по банковскому надзору, Госбанк развития, Экспортно-Импортный банк Китая и др.
Как сообщил один из участников заседания - первый вице-президент ОАО "Дальневосточный банк" Валерий ПАВЛЮК, Дальневосточный банк ежегодно принимает участие в заседаниях подкомиссии и активно работает с финансовыми учреждениями Китая. "Обсуждаемые на заседаниях темы нам хорошо знакомы, - отметил он. - В этом году мы представили свой доклад о состоянии российско-китайского межбанковского сотрудничества, обозначили ряд аспектов взаимодействия с банками КНР, требующих дополнительной проработки. Участие в подобных мероприятиях - хорошая возможность встретиться с китайскими и российскими коллегами, обменяться мнениями, а также обсудить конкретные вопросы взаимодействия".
Юбилейное заседание подтвердило, что подкомиссия по межбанковскому сотрудничеству переросла прежний формат, ее участниками стали и страховщики. В этой связи Российско-Китайской комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительств в октябре 2008 г. решено переименовать этот орган в Подкомиссию по сотрудничеству в финансовой сфере. Сейчас МИДы двух стран юридически оформляют эту трансформацию.
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