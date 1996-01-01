Ставки по ипотеке вернут на докризисный уровень

Предпринимаемые государством меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам должны привести к тому, что ипотека подешевеет до докризисного уровня. Об этом в интервью НТВ заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По словам Дмитрия Медведева, сегодня средняя ставка по ипотечным займам составляет 20% годовых. "Ни один нормальный наш человек за такие деньги ипотеку брать не будет", - считает президент.

В докризисный период банки предлагали ипотечные кредиты под 11-12%. Увеличение финансирования АИЖК позволит снизить ставки до 14-15%, а региональные программы развития системы ипотечного кредитования - еще на 2-3%. При этом эффект от предпринятых шагов должен быть виден в ближайшее время, "потому что деньги на это выделены".