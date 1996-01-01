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Приморцы по-прежнему несут деньги в банк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совокупный объем вкладов физических лиц увеличился на 3,8% с начала года, в том числе отмечается снижение рублевых депозитов на 1,9% и рост валютных - на 36,7%, - так описывает ситуацию ГУ Банка России по Приморскому краю.

За последние месяцы структура привлеченных средств приморцев по срочности не претерпела существенных изменений. На долю вкладов на срок свыше 1 года приходилось 64,1% от общего объема привлеченных на 01.04.2009 средств физических лиц, на срок от 31 дня до 1 года - 19,5%. Доля вкладов "до востребования", включая вклады сроком до 30 дней, является незначительной и составляет 2,2%.

Вот как комментируют ситуацию по соотношениям рублевых и валютных депозитов специалисты Далькомбанка: "Принципиально соотношение между числом рублевых и валютных вкладов за последние 4 месяца не изменилось. Увеличились остатки на валютных вкладах. В процентном соотношении доля валютных (долларовых) счетов составляет 37,5%, рублевых - 62,5%". Несмотря на то, что долларовые депозиты продолжают уверенно удерживать свою позицию, по сравнению с 4-м кварталом 2008 г. число вкладов в евро все же увеличилось.

Как рассказали "ЗР" в Альфа-банке, определяя сроки хранения своих сбережений, клиенты выбирают нечто среднее, а именно 184 дня. Краткосрочные вклады не позволяют получить высокий процент, а вклады на срок 1 год и выше размещают неохотно, т.к. нет уверенности, что произойдет с курсом валюты завтра.

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