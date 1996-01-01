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Состояние дел в экономике России проанализировали эксперты компании "Тройка Диалог"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мы провели встречи с представителями бизнеса и власти в Приволжском и Уральском федеральных округах, чтобы лучше понять тенденции в реальном секторе экономики. Официальная статистика показывает, что в последние два-три месяца в реальном секторе появились признаки улучшения, однако в регионах настроение бизнеса остается довольно мрачным, а признаки восстановления видны лишь в немногих отраслях. Можно сказать, что статистика в данном случае показывает "среднюю температуру по больнице".

Спрос по-прежнему очень низкий. Помесячная статистика указывает на некоторый рост промышленного производства, но лишь очень немногие компании отмечают повышение спроса на свою продукцию. Предприятия ВПК, тяжелого машиностроения, производители электрооборудования и автокомпонентов - все говорят о снижении объема заказов и загрузки мощностей. В трудном положении и производители потребительских товаров, не относящихся к товарам повседневного спроса. Так, производители мебели жаловались, что спрос сохранился лишь в низшем ценовом сегменте.

Экспортерам легче. Улучшение ощущают лишь отдельные крупные экспортеры, и связано это с девальвацией рубля. Так, производитель удобрений в Саратовской области увеличил загрузку мощностей с 50% в декабре до 100% в марте. По сообщениям прессы, схожая динамика по производству Архангельского ЦБК. Относительно неплохо идут дела у производителей товаров повседневного спроса и у предприятий пищевой промышленности.

Кредиты очень дороги. Представители компаний признают, что банки вновь стали предлагать кредиты корпоративным клиентам, но ставки превышают 20% (в среднем около 25%). Компании не могут позволить себе такие заимствования: их валовая рентабельность намного ниже этого уровня, особенно в текущей ситуации, а дальнейшую динамику продаж предсказать очень трудно.

Впрочем, ситуация все же несколько улучшилась: несколько месяцев тому назад взять кредит было невозможно практически под любую ставку. Мы полагаем, что доступность кредитов будет повышаться, и в 2009 г. при снижении ставок начнется рост кредитования.

Вероятен рост безработицы. Большинство работников занято на предприятиях, ориентированных на внутренний рынок. В нынешних условиях этим компаниям приходится нелегко. Правительство и местные власти традиционно выступают против массовых увольнений, и это несколько сдерживает рост безработицы. Однако многие предприятия по-прежнему несут убытки, и сокращение персонала неизбежно. Региональные власти ожидают, что осенью, когда бедствующие компании исчерпают оставшиеся финансовые ресурсы, произойдет новая волна сокращений.

Пересмотр госбюджета отразился и на бизнесе. Пересмотр бюджета на 2009 год занял несколько месяцев, и окончательная редакция документа была подписана только в конце апреля. По данным компаний, в отсутствие бюджета региональные и федеральные власти не только сократили закупки, но и прекратили исполнять свои обязательства по ряду уже подписанных контрактов. В результате у некоторых компаний образовалась значительная дебиторская задолженность со стороны государства. Впрочем, учитывая, что бюджет уже принят, в 2009 г. они все же должны получить средства и смогут рассчитаться с поставщиками.

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