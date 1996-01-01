Просрочка по кредитам в банках растет все быстрее

Несмотря на оптимистичную статистику Центробанка, согласно которой просроченная задолженность по корпоративным кредитам по банковскому сектору находится на уровне 3% и только при самом катастрофическом сценарии составит около 10% к концу года, некоторые крупные банки уже по итогам первого квартала достигли этого показателя. Другие наращивают проблемную задолженность такими темпами, что могут получить 10% уже в ближайшее время.