Материнский капитал "обналичивают" в Альфа-Банке

В апреле первые клиенты Альфа-Банка смогли осуществить частично-досрочное погашение своих ипотечных займов с использованием материнского капитала. Альфа-Банк по-прежнему предлагает населению ипотечные кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке жилья и кредиты на приобретение жилого дома (коттеджа). Клиенты могут вносить взносы по кредиту в любом офисе Альфа-Банка во всех городах России, где есть его отделения, независимо от места выдачи кредита, а также через сеть банкоматов.