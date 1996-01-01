Банк "Меркурий" открыл новые кассы

Новые операционные кассы во Владивостоке вне кассового узла по ул. Матросова, 30 и ул. Иртышской, 19 открыл банк "Меркурий". Теперь клиенты банка получили возможность осуществлять разнообразные платежи, в том числе коммунальные, перечислять наличные денежных средства для зачисления на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях.