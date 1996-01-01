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Royal Bank of Scotland открыл на Сахалине филиал
Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН встретился с председателем правления ЗАО "Королевский Банк Шотландии" в РФ и СНГ Хенком ПААРДЕКУПЕРОМ и руководителем филиала RBS в Южно-Сахалинске Валерием БЕСПАЛОВЫМ.
Как заявил Александр Хорошавин, приход в Сахалинскую область такого авторитетного банка можно рассматривать как перспективу развития островной экономики, это весьма важно для реализации различных инвестиционных проектов. Губернатор выразил уверенность, что работа RBS в области не будет ограничиваться только нефтегазовой отраслью, а распространится и на другие сферы экономики региона. По словам Хэнка Паардекупера, банк начал работу в России с поглощения голландского банка ABN Amro. Cам г-н Паардекупер приехал в Россию 5 лет назад, именно тогда был открыт филиал банка ABN Amro в Южно-Сахалинске. По его мнению, за прошедший период на Сахалине произошло много положительных изменений. Представительство банка получило статус полноценного филиала и готово предоставлять полный спектр услуг для клиентов.
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