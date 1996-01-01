"Система" передала "Далькомбанк" МБРР

АФК "Система" в рамках развития банковской группы передала 100% принадлежащих ей акций ОАО "Далькомбанк" на баланс Московского банка реконструкции и развития.

АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года, принят в систему страхования вкладов. Является уполномоченным банком Правительства Москвы. Филиалы банка открыты в 17 российских городах.