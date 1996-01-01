Восточный экспресс банк увеличил кредитный портфель

Восточный экспресс банк за 2008 год более чем на четверть увеличил портфель потребительских кредитов.

По итогам работы на 1 января 2009 г. кредитный портфель, находящийся на балансе банка, превысил 25 млрд руб., это на 5 млрд руб. больше, чем на 1 января 2008 г. Объем сопровождаемого портфеля на начало 2009 г. составляет порядка 37 млрд руб. (увеличение за рассматриваемый период на 10 млрд руб).