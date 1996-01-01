Мы хотим увидеть клиентов, а не очередь

Несмотря на откровенно непростую для развития банковского бизнеса экономическую ситуацию, Дальневосточный банк Сбербанка России твердо стоит на ногах и в наступившем году намерен продолжать реализацию утвержденной стратегии развития банка, одной из основных целей которой является реорганизация работы с клиентами.

В середине февраля Дальневосточный Сбербанк обнародовал предварительные итоги коммерческой деятельности в 2008 году, согласно которым в условиях кризисного замедления темпов кредитования и прироста активов банк сумел обеспечить рост основных показателей бизнеса, из которых самый впечатляющий результат - рост около 25% - показал объем кредитного портфеля банка: в 2008 году он перешагнул отметку в 100 млрд руб.

Досье Дальневосточный банк Сбербанка России - филиал крупнейшего в стране Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ. Создан 1 января 2001 года. В его структуру входят пять территориальных банков СБ РФ, работающих в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. В 2008 году, по предварительным итогам, чистая прибыль банка составила около 2,5 млрд руб., кредитный портфель вырос до 105 млрд руб. На счетах банка аккумулировано 116 млрд руб., из них 88 млрд руб. - вклады населения.

Комментируя озвученные цифры, председатель Дальневосточного Сбербанка Валерий ПЫТНЕВ подчеркнул, что с точки зрения намеченной стратегии развития банка наиболее важным достижением прошлого года является процентное перераспределение долей кредитного портфеля между клиентами банка - физическими и юридическими лицами. По сравнению с началом года доля кредитов, выданных населению, выросла с 35 до 40%.

Кредитование физических лиц имеет большую доходность, что дает дополнительные основания надеяться на сохранение устойчивого положения банка. В значительной степени это - "результат целенаправленной деятельности банка по развитию филиальной сети". Как уже писал "ДК", Сбербанк активно расширяет свою сеть, открывая новые филиалы и мини-офисы, устанавливая дополнительные банкоматы и терминалы с функциями выдачи наличных и приема платежей.

Так, на территории обслуживания банка уже установлено более 450 банкоматов, около 200 терминалов для оплаты услуг и действует около 400 пунктов выдачи наличных. Глобальная цель этих мероприятий - максимально избавиться от очередей в филиалах, чтобы отделения банка прекратили работать исключительно "в режиме сберкассы" и стали полноценными, эффективными точками продажи банковских продуктов и услуг. "Мы хотим увидеть клиентов, а не только очередь из них", - подчеркнул Валерий Владимирович, говоря о том, что из-за загруженности персонала банка текучкой - самыми простыми операциями по осуществлению платежей - у сотрудников Сбербанка просто нет времени на то, чтобы предложить потенциальным клиентам воспользоваться хотя бы одной дополнительной услугой из целого списка. Кстати, на сегодня перечень продуктов и услуг Сбербанка - самый объемный из предлагаемых банками Дальнего Востока.

Для того чтобы максимально автоматизировать процесс оплаты услуг населением (тепло-, электроэнергия, газ, водоснабжение, услуги ЖКХ и т.д.), в конце 2008 года Сбербанк подписал договоры с крупнейшими региональными предприятиями - поставщиками услуг населению. "Это очень важно для нас, так как позволит снять серьезную долю нагрузки с операционистов, - сказал руководитель банка, - и в ближайшее время мы намерены потратить столько усилий, сколько потребуется, чтобы объяснить людям, как пользоваться автоматами, приучить их осуществлять платежи самостоятельно".

Еще одно важное событие для Сбербанка ожидается уже в марте. С началом работы собственного эмиссионного центра (в пригороде Хабаровска) срок изготовления банковских карт, сократится до 1-2 дней. Упрощение процедуры выдачи карт, по мнению Валерия Пытнева, поможет повысить в целом культуру пользования международными пластиковыми картами (на днях ожидается выпуск юбилейной миллионной карты банка) и станет дополнительным стимулом к увеличению количества "зарплатных" клиентов.

Естественно, в наступившем году Сбербанк намерен сохранить и, по возможности, наращивать динамику выдачи кредитов. В области кредитования населения основные надежды возлагаются на запуск во второй половине года проекта под названием "Кредитная фабрика". Его главная цель - повысить привлекательность услуги за счет максимального упрощения и ускорения процесса выдачи кредитов, сокращения времени рассмотрения документов до одного-двух дней, при одновременном сохранении надежности проверки состоятельности кредиторов.

А вот нынешние сложности в области кредитования экономики придется преодолевать совместными усилиями. "Мы располагаем средствами, которые нам доверили наши клиенты, вкладчики, у нас нет права рисковать ими, - объяснил осторожность подхода к проблеме Валерий Пытнев. - Возможности появляются, но нужно внимательно следить за тем, как будет идти процесс восстановления цен на сырье, конечную продукцию, рынков сбыта. Вопросы решаются индивидуально с каждым клиентом. Пока говорить о сроках слишком рано, мы будем расти и выходить из кризиса вместе с остальным миром".