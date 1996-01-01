Ставкам по кредитам "намекнули" быть не выше 16%

Российские банки, получающие помощь от государства, должны кредитовать предприятия и граждан в объеме госпомощи по конечной ставке не выше 16% годовых. C таким заявлением на совещании правительства по экономическим вопросам выступил премьер-министр России Владимир ПУТИН. Он также подчеркнул, что банки-получатели госсредств должны отчитываться о вознаграждении топ-менеджеров и объемах кредитования. Кстати, по данным компании "Кредитмарт", максимальная ставка по потребительским кредитам в рублях в России составляет 39,28%, минимальная - 27,44%. В долларах банки готовы кредитовать россиян под 19,7-20,12% годовых.