Россия находится в "хвосте" рейтинга эффективности антикризисных мер

Разработана модель интегрального Индекса, учитывающая наиболее важные макроэкономические показатели, по 8 странам - Россия, США, Франция, Канада, Германия, Великобритания, Украина, Казахстан. Результаты показали, что у России плохо получается противостоять кризису по сравнению с другими странами, худший индекс антикризисной эффективности получила только Украина.