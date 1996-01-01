Резервный фонд иссякнет уже в следующем году

Министерство финансов РФ огласило очередной безрадостный прогноз на ближайшее будущее. Согласно заявлению замглавы ведомства Татьяны НЕСТЕРЕНКО, курирующей бюджетное направление, деньги в Резервном фонде, из которого закрываются "дыры" в российском бюджете, могут закончиться уже в 2010 году. Сам бюджет при этом будет оставаться дефицитным вплоть до 2013 года.