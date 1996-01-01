Минэкономразвития запрограммировало рост

Минэкономразвития ожидает, что оживление российской экономики может произойти в конце года. Для того, чтобы так произошло, необходимо преодолеть ряд проблем. Речь идет о стагнации банковского кредитования и разрыве между процентной ставкой и нормой прибыли в экономике.