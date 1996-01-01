Выгоды - завтра, проблемы - потом

Россия оказалась в уникальной компании - вместе с Китаем, Чили, странами Персидского залива и другими государствами, которые в период очередного спада мировой экономики могут позволить себе активно тратить сбережения, стимулируя возобновление роста, пишет Newsland.ru.

Благодаря высоким ценам на нефть российский бюджет в 2004-2008 гг. регулярно сводился с профицитом, в среднем равным 5,7% ВВП. Создание стабилизационного фонда в 2004 г. помогло до некоторой степени ограничить неуместное давление нефтяных денег на финансовую систему страны. В начале 2008 г. стабфонд был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, вместе составлявшие около 12% ВВП. Это позволило правительству уверенно встретить финансовые проблемы.

Российский бюджет на 2009 г. сейчас пересматривается. В него заложена новая, более реалистичная цена на нефть - $41 за баррель. Правительство признало, что в этом году бюджетный дефицит достигнет 7,4% ВВП, а потом снизится приблизительно до 5 и 3% ВВП в 2010 и 2011 гг. соответственно. Средства нефтяных фондов позволяют правительству возместить потерянные доходы. Более того, обновленный бюджет 2009 г. позволяет потратить 1,6 трлн руб. в рамках антикризисных мер по поддержке больной экономики. Но так как общее увеличение расходов составляет 0,6 трлн руб., многие статьи бюджета уменьшены. Например, ремонт, крайне необходимый транспортной системе России, включая обветшавшую железнодорожную сеть, переносится на неопределенный срок. Часть расходов на развитие портов и инвестиций в электроэнергетику также отложена.

В то же самое время правительство перераспределило освободившиеся ресурсы по трем областям: поддержка банковского сектора, гарантии для социально не защищенных граждан и в какой-то степени зарплаты. Банкам сейчас помогают все. Желание гарантировать зарплаты бюджетникам, которые составляют треть всего занятого населения страны, понятно, так же как и дополнительные ассигнования социальным фондам. Но решение сократить инвестиции в инфраструктуру заслуживает меньшего доверия.

В любой стране возможности экономического роста основаны на трех главных источниках: труде, капитале и технических достижениях. Население России уменьшается, а с 2006 г. сокращается и количество рабочей силы. Демографические прогнозы предполагают ее дальнейшее сокращение из-за низкой рождаемости и нездорового образа жизни населения. Нехватка рабочей силы может быть самым сильным отличием России от других стран BRIC. Дефицит рабочих рук станет главной преградой на пути потенциального роста, и единственный шанс России повысить конкурентоспособность состоит в том, чтобы инвестировать в инновационные технологии и поднять производительность труда за счет более высокого уровня инвестиций, чем в странах, не страдающих от недостатка трудовых ресурсов.

Амбициозные намерения потратить к 2020 г. $1 трлн на модернизацию инфраструктуры, которые озвучивались во время президентства Владимира ПУТИНА, отошли на второй план. С нашей точки зрения, это ошибка. Рейтинги Всемирного экономического форума показывают, что качество инфраструктуры в России ниже среднего мирового уровня. Оно выше, чем в Бразилии, Индии или на Балканах, но не достигает уровня бывших советских республик Прибалтики, Восточной Европы и Китая. Россия сейчас получает шанс создать экономику, основанную на инновационном мышлении и высокой производительности труда.