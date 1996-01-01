Лидерам малого бизнеса Сбербанк обещает сюрпризы

1 мая стартует традиционный конкурс "Лидер малого бизнеса", который ежегодно проводит для своих клиентов Дальневосточный банк Сбербанка России. Его победители получат возможность обслуживаться по персональным ставкам и тарифам, в том числе в кредитовании.

Возможность получения кредита на развитие бизнеса - сегодня актуальный вопрос для предпринимателей. Кредитованию субъектов предпринимательства был посвящен семинар, который провели в Хабаровском центре малого бизнеса специалисты Сбербанка России. Как сообщили организаторы корр. "Восток-Медиа", их основная цель - помочь представителям малого бизнеса сориентироваться в сложившейся экономической ситуации, рассказать о механизмах получения поддержки со стороны банковского сообщества. В семинаре приняли участие руководители 30 предприятий малого и среднего бизнеса Хабаровска.