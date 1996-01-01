АТБ расширяет корсети

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) открыл корреспондентский счет в долларах США в филиале Торгово-Промышленного банка Китая в провинции Хэйлунцзян. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2008 г. в Харбине, КНР.

Развитие международного банковского бизнеса является одним из приоритетных направлений политики АТБ. Уже имея прямые корреспондентские счета в крупнейших банках Китая, Америки, Германии, Монголии и Кореи, Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает расширение своей корреспондентской сети.

Открытие прямого корреспондентского счета в Торгово-Промышленном банке Китая позволит АТБ обеспечить своим клиентам, выполняющим денежные переводы в КНР, максимально быстрое поступление денежных средств в пользу клиентов Торгово-Промышленного банка Китая.

Торгово-Промышленный банк Китая входит в число крупнейших финансовых организаций Азиатского региона. Банк располагает почти 17000 филиалов и операционных офисов на территории Китая и 13 стран, предоставляет широкий спектр банковских услуг в национальной и иностранной валютах. Его клиентами являются около 200 млн физических и юридических лиц.