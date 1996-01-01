Ипотека не сдает позиции

Ипотека по-прежнему интересует жителей Камчатки. И хотя последствия финансового кризиса не обошли стороной кредитные учреждения полуострова, клиенты хотят знать об этом и других банковских продуктах от первого лица.

Именно поэтому в Камчатском отделении № 8556 Сбербанка России решили сделать традиционными встречи специалистов банка и представителей прессы. На первую из них пригласили также риэлторов и оценщиков. По словам специалистов, в 2008 году получили ипотечный кредит на Камчатке в два раза больше человек, чем в 2007-м. 54% сделок по ипотеке в Петропавловске, заключённых в органах юстиции, оформлены Камчатским отделением Сбербанка. В 2008 году Камчатское отделение Сбербанка и краевое агентство по молодёжной политике заключили соглашение о взаимодействии при реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" на 2007-2010 годы. В эту категорию попадают семьи, где один из супругов не старше 35 лет, или состоящие из одного родителя не старше 35 лет и ребёнка. На сегодня получили субсидию и приобрели жильё 50 молодых семей полуострова.