ВТБ поддерживает реальную экономику

Группа ВТБ в соответствии с поручениями Правительства РФ продолжила наращивать объемы ресурсов, выделяемых для поддержки российской экономики. В декабре российскими банками группы ВТБ было выдано кредитов корпоративным клиентам и населению на общую сумму свыше 227 млрд рублей.

Наибольшие объемы финансирования предоставлены компаниям, работающим в сфере добычи драгоценных металлов и камней - 32 млрд рублей, предприятиям ОПК и космической промышленности - более 33 млрд рублей, строительной отрасли - свыше 23 млрд рублей. Продолжалась активная финансовая поддержка федеральных и муниципальных органов власти, которые привлекли почти 16 млрд рублей, металлургии - более 15 млрд рублей, железнодорожного транспорта - более 12 млрд рублей, автомобилестроения - более 10 млрд рублей.

Клиентам малого и среднего бизнеса было предоставлено новых кредитов на сумму около 3 млрд рублей. Физические лица привлекли за декабрь кредиты на сумму 14 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей - ипотечных.