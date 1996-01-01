Восточный экспресс ускоряется за счет IT

Восточный экспресс банк и Группа компаний ЦФТ завершили процесс установки нового информационного комплекса ЦФТ-Ритейл банк (платформа развития на базе Oracle). Внедрение системы осуществлено в рекордные сроки - всего за 3 месяца, а переход на нее - за 12 календарных дней. Новый информационный продукт позволит успешно обслуживать обширную клиентскую базу Восточного экспресс банка.

Высокая скорость установки продиктована характером бизнеса банка - широчайшая сеть обслуживания, охватывающая порядка 30 регионов России в режиме реального времени, требовала одновременной замены всего обеспечения. Время установки программного комплекса было запланировано на период спада деловой активности населения.

Во время Рождественских каникул специалисты Восточного и ЦФТ внедряли и тестировали программный комплекс, скорректированный под новые задачи, которые предстоит решать банку в этом году.