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Сбербанк расширяет сеть центров малого бизнеса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Остаток ссудной задолженности предприятий малого бизнеса в Дальневосточном банке Сбербанка России на 1 января 2009 года приблизился к 20 млрд руб. - таков итог реализации банком программ поддержки предприятий малого бизнеса в 2008 году. Поддержка малого бизнеса - одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Это более 80% клиентов банка - юридических лиц.

За 2008 год банком было открыто два новых центра малого бизнеса - в Благовещенске и Амурске. Сейчас на территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка их уже 7. И эта сеть будет только развиваться. Центры оказывают предприятиям малого бизнеса не только весь спектр банковских услуг, но и консультационные услуги по бухгалтерским, юридическим и налоговым аспектам ведения бизнеса.

В Благовещенске, Владивостоке и Южно-Сахалинске введена услуга Voice-информатор, позволяющая предпринимателям в режиме реального времени контролировать состояние своего счета при помощи телефона. Ранее она предоставлялась только в Хабаровске.

Большое внимание в банке уделяют проведению образовательных семинаров и круглых столов для предпринимателей, в том числе с участием профессиональных консультантов, представителей страховых, аудиторских и других компаний. В прошлом году состоялось более 70 таких мероприятий. По мнению банкиров, они помогают предпринимателям ориентироваться в продуктовой линейке и выстраивать бизнес с учетом возможностей, предоставляемых кредитными учреждениями.

В 2009 году Сбербанк планирует увеличить объемы услуг, предоставляемых малому бизнесу. С этой целью продуктовый ряд будет развиваться с учетом интересов малых предприятий. Например, уже запущены в пилотном режиме специальные банковские продукты для малого бизнеса: "Бизнес-авто" (кредит на срок до 5 лет), "Коммерческая недвижимость" (кредит на срок до 10 лет). Разрабатываются и иные кредитные программы.

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