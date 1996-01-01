Минимальный риск

Первая половина 2008 года была весьма благоприятной для малого бизнеса в части его кредитования банками региона. Они всячески либерализовали условия получения ссуд малыми предприятиями, введя в практику скоринговые системы рассмотрения заявок, увеличив суммы и сроки кредитования и даже отказавшись от залога при небольших суммах кредитов. Все это не только для того, чтобы сделать кредиты малому бизнесу более доступными, но и для расширения собственной клиентской базы за счет этого растущего сегмента экономики, которому федеральные власти попытались дать зеленый свет.

Последние месяцы года принесли неприятные известия о существенных переменах: субъекты малого бизнеса с тревогой говорили о невозможности получения денег даже под заявленные ранее проекты - рынок кредитования, как, впрочем, и другие финансовые рынки, сжался, словно шагреневая кожа. Хотя всем его участникам было ясно, что малый бизнес требует особенно бережного отношения, ведь именно он задействован в жизнеобеспечении региона, это он, по большей части, печет хлеб, лепит пельмени, выращивает овощи, кладет брусчатку на улицах и развозит товары первой необходимости по городам и весям.

"ДК" решил посмотреть, насколько скорректировали программы кредитования малого бизнеса банки, работающие в Дальневосточном регионе, и заглянуть в перспективы развития данного продукта, ведь как ни пытаются банки минимизировать риски, не кредитовать вовсе они не могут, это тоже риск, и ничуть не меньший.

Предварительный итог

В целом предварительные итоги 2008 года оказались вполне позитивными. Так, по информации ГУ ЦБ по Приморскому краю, только за 9 месяцев 2008 года заемщикам - индивидуальным предпринимателям, расположенным в Приморском крае, было выдано кредитов на общую сумму 11,2 млрд руб. В абсолютном выражении задолженность по кредитам индивидуальным предпринимателям выросла на 14,8% - с 4 971,5 млн руб. на 01.01.2008 г. до 5 707,1 млн руб. на 01.12.2008 г. Заметим также, что индивидуальными предпринимателями данный сегмент экономики не исчерпывается, а также то, что эта тенденция, по мнению экспертов, характерна и для других регионов.

Этот вывод подтверждают данные, предоставленные "ДК" самими банками. Так, по информации директора управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрея КОМОГОРЦЕВА, за 2008 год объемы кредитования среднего и малого бизнеса (КСМБ) составили 122 млрд руб. Остаток задолженности превысил 29 млрд руб. Доля кредитов среднему и малому бизнесу в кредитном портфеле банка составила 47%.

"Темп прироста портфеля КСМБ за 2008 год составил 98%, при этом динамика общего кредитного портфеля банка - 15%", - сообщила начальник Управления кредитования Дальневосточного банка Лариса СТАФЕЕВА, подчеркнув, что данная программа действует в банке с 1997 года и достаточно высокий темп роста портфеля КСМБ сохраняется уже в течение нескольких лет.

Как сообщил директор Азиатско-Тихоокеанского Банка Игорь ЗИЛЬБЕРБЛЮМ, кредитный портфель АТБ в части малого бизнеса за 2008 год вырос на 95,6%. Доля кредитов малому бизнесу составила в кредитном портфеле юридическим лицам 24,7%. В Хабаровском филиале ОАО "УРСА Банк" кредитный портфель "по направлению кредитование бизнеса за 2008 вырос на 58%, позитивная динамика была на протяжении всего года, сохраняется и сейчас", - сообщила начальник отдела кредитования бизнеса филиала Юлия БАРХАТОВА. По данным управляющей филиалом МДМ-Банка во Владивостоке Ирины КОСАЧ, прирост кредитного портфеля МДМ-Банка для малого и среднего бизнеса составил 55%.

"За 2008 год РЕГИОБАНК выдал предприятим малого и среднего бизнеса кредитов более чем на 16 млрд руб., - сообщил Юрий КОВАЛЕВ, заместитель начальника департамента кредитных операций РЕГИОБАНКа. - В абсолютном выражении задолженность этой группы заемщиков выросла на 25%, тогда как прирост общего кредитного портфеля составил 15% за год".

И подобную статистику можно было бы продолжить, некоторое торможение последних месяцев года с лихвой было перекрыто высокими темпами роста кредитования СМП в его начале.

Пересмотр не тотален

Банки не скрывают, что в связи с ситуацией на финансовых рынках вынуждены были подкорректировать свои программы, ориентированные на кредитование СМБ. Изменения коснулись прежде всего процентных ставок. К суммам и максимальным срокам кредитования в каждом из участвующих в нашем опросе банков подошли индивидуально, хотя тенденция, характеризующая принятые решения, в целом сохраняется - перемены есть, но они не тотальны.

"На фоне нарастающей напряженности и неопределенности развития ситуации в четвертом квартале РЕГИОБАНК ограничил кредитование на сроки более одного года, - говорит Юрий Ковалев. - Одновременно повышение стоимости денег в экономике обусловило нормальную реакцию банка - были повышены кредитные ставки, в зависимости от продукта, финансового состояния заемщика, залога и других параметров ставки изменились в пределах от 0,5 до 1 процентного пункта". При рассмотрении заявок определенные преференции получают клиенты банка, имеющие положительную кредитную историю.

"В связи с изменениями в экономической ситуации в IV квартале 2008 года процентные ставки по кредитованию субъектов малого бизнеса были изменены в сторону повышения. И это понятно, так как ставка ЦБ РФ выросла, а инфляция бьет все рекорды. Максимальная сумма кредита и максимальный срок кредита остались без изменений, а это зависит от целевого использования средств кредита, рентабельности бизнеса и прочих экономических факторов конкретного вида бизнеса заемщика", - поддержал мнение коллеги Игорь Зильберблюм.

Аналогичные изменения произошли и в Дальневосточном банке: как вынужденная реакция на рост ставки рефинансирования повышены процентные ставки. "Максимальный размер ссуды остался без изменения. Существовавшие ранее кредитные продукты сохранены. По-прежнему предоставляются как срочные кредиты (разовое получение денег в рамках одного договора), так и кредитные линии (многократное получение денег), - сообщила Лариса Стафеева. - Сокращен срок кредитования: на сегодня он составляет 1-1,5 года по вновь выдаваемым кредитам. По действующим ссудам сроки возврата не пересматривались".

Изменилась стоимость кредитных денег для заемщиков и в УРСА Банке, но "условия в целом остались прежними: ставка всегда была индивидуальной (зависит от рисков по заемщику); максимальная сумма - до 30 млн руб., срок кредита - 84 месяца", - заметила Юлия Бархатова.

С залогом и без

Но при всем этом некоторые банки сохранили (по крайней мере, декларируют) беззалоговые кредиты. В УРСА Банке они не могут превышать 1,5 млн руб, в МДМ-банке - до 1 млн руб. В АТБ такой кредит также не превышает 1 млн руб., в банке добавили, что получение его, как и раньше, зависит от финансового состояния заемщика. Продолжает активно реализовывать действующие программы беззалогового кредитования клиентов и РЕГИОБАНК, - в виде предоставления овердрафтов и специальных возобновляемых кредитных линий, ориентированных на деловую активность заемщика и его обороты по расчетному счету.

Реализуя программы овердрафтов и возобновляемых кредитных линий, многие банки все же ужесточили требования к залогам. Более пристальное внимание вопросам залогового и финансового обеспечения выдаваемых кредитов Юрий Ковалев считает вполне обоснованным - в РЕГИОБАНКЕ повышены требования к объему и качеству обеспечения с точки зрения его рыночной привлекательности, востребованности и реальной, с учетом прогнозируемой перспективы, залоговой стоимости. Подобный пересмотр требований к залоговому обеспечению состоялся и в Дальневосточном банке.

Такой подход вполне объясним в ситуации, когда объемы просроченных ссуд в целом по системе увеличиваются. Так, по данным ГУ ЦБ по Приморскому краю, сумма просроченной задолженности по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям края, увеличилась на 33,1% - с 53 млн руб. на 01.01.2008 г. до 70,4 млн руб. на 01.12.2008 г. При этом удельный вес данного показателя в структуре просроченной задолженности по всем кредитам, предоставленным кредитными организациями и филиалами банков, расположенными в крае, снизился на 1,2 п.п. - с 3,6% на 01.01.2008 г. до 2,4% на 01.12.2008 г. Последние цифры говорят о росте просроченной задолженности в целом.

Скоринг в отставке. Почти

Основными проблемами, с которыми сталкиваются банки при кредитовании субъектов малого предпринимательства, по мнению экспертов Центробанка, стали непрозрачность бизнеса, нестабильное финансовое положение, отсутствие залогового обеспечения, низкая финансовая грамотность, стереотипы и предубеждения представителей малого бизнеса. Все это, а также негативные тенденции в экономике потребовали корректировки скоринговых и иных подобных программ упрощенного рассмотрения заявок на получение кредитов, принятых в прошлом году практически во всех банках.

"Скоринговые и другие упрощенные системы оценки заемщиков, которые были актуальны в 2008 году, на сегодняшний день не работают, - сообщили в РЕГИОБАНКЕ. - Ведь они основывались на предпосылках растущей экономики и растущего покупательского спроса. Сегодня ситуация поменялась. Банк несет ответственность в первую очередь перед вкладчиками и акционерами, соответственно, если риск по какому-либо кредиту нельзя прогнозировать - от него необходимо отказываться. В связи с этим была приостановлена скоринговая программа предоставления необеспеченных срочных бизнес-кредитов, по которой решение о выдаче принималось в течение одного рабочего дня".

Скоринговые оценки при кредитовании малого бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском банке не применялись и ранее, решения принимаются уполномоченными кредитными комитетами. Однако процедура оформления кредитов при сумме до 500 тыс. рублей при наличии всех необходимых документов выполняется в течение одного дня.

Есть перемены и в МДМ-Банке. "Нормативы, которые действуют на сегодняшний день и описаны в кредитной политике МДМ-Банка, не изменились. Однако, несомненно, мы теперь тщательнее изучаем заявки. Наша главная цель состоит не в том, чтобы выдать как можно больше кредитов, а в том, чтобы сформировать качественный кредитный портфель заявок жизнеспособных и перспективных заемщиков. Мы несем ответственность прежде всего перед нашими вкладчиками, поэтому важнейшая задача банка - это контроль над рисками", - подчеркнула Ирина Косач, и под этими словами могли бы подписаться многие банкиры.

Впрочем, от скоринга отказались не все и не в полном объеме, многие банки постарались сохранить свои наработки в части скорости рассмотрения кредитных заявок. Например, в УРСА Банке продолжает действовать скоринговый продукт "УРСА-Спринт", который был введен в апреле 2008 г., и его процедуры пока не усложнились, сообщили в банке.

Стимул для банка и бизнеса

Но, как бы то ни было, ужесточение требований к потенциальным заемщикам все-таки привело к некоторому замедлению финансирования среднего и малого бизнеса. И хотя официальной статистики еще нет, тревога, повисшая в воздухе, стала поводом заявления представителя Президента РФ в ДВФО Олега САФОНОВА.

"Сейчас происходит снижение активности банков по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, а ставки по выдаваемым кредитам и займам постоянно растут. В связи с этим в целях развития малого и среднего бизнеса необходимо сформировать в регионах округа эффективную модель сотрудничества банков, малого и среднего бизнеса и органов власти, направленную на повышение деловой активности предпринимателей, а также рассмотреть возможность ограничения кредитным учреждениям ставок по выдаваемым кредитам", - считает Олег Сафонов.

По мнению экспертов ГУ ЦБ по Приморскому краю, в условиях финансового кризиса решающую роль в стимулировании развития малого бизнеса играет государственная политика, но она должна заключаться не в ограничении ставок кредитования, а в разработке механизма рефинансирования портфелей кредитов предприятий малого бизнеса за счет средств государственных банков, а также в расширении возможностей кредитования и микрокредитования субъектов малого предпринимательства с применением схемы государственных гарантий и субсидирования процентной ставки по кредитам.

За господдержку и сами банки-кредиторы, тем более что такая практика уже наработана в регионах ДВФО, и многие предприниматели получали кредиты с пониженной за счет госсубсидирования процентной ставкой - на развитие производства, реализацию инвестиционных проектов, компенсацию энерготарифа. Но вне зависимости от таких шагов государства, которые, судя по сложившейся практике, осуществляются не быстро, банки, работающие в регионе, рассматривают рынок кредитования малого бизнеса как перспективный. И с точки зрения доходности, и с точки зрения высокой потребности в кредитных ресурсах со стороны предпринимателей, несмотря на определенный риск. Об этом так или иначе заявили все участники опроса "ДК".

"Кредитование - это всегда доля риска. На сегодня риск более высокий и более непредсказуемый. Значимую роль в его снижении играют и такие неформальные моменты, как взаимопонимание и доверие, на этапе рассмотрения вопроса о выдаче кредита и при его последующем обслуживании, - подчеркнула Лариса Стафеева. - Полнота и своевременность предоставляемой клиентом информации позволит разрешить возможные затруднения и сохранить партнерские отношения между банком и клиентом".

Мысль о взаимном доверии и взаимной ответственности за выданные/полученные деньги поддержал и Юрий Ковалев: "В сегодняшней ситуации необходимость проведения и финансирования за счет заемных средств капитальных вложений должна разумно и обоснованно оцениваться в первую очередь самими заемщиками. Основное правило банка - кредит должен помочь развитию бизнеса заемщика, а не привести к его стагнации и ухудшению - остается неизменным".