Крепкая позиция

Усиление государственного контроля на границе пошло на пользу Дальневосточному таможенному управлению (ДВТУ) - финансовые итоги его деятельности не пострадали из-за изменений рыночной конъюнктуры и снижения грузооборота. Повышение пошлин на несколько важных товарных групп и усиление таможенного контроля позволяют надеяться на выполнение финансовых планов и в наступившем году.

О переменах в работе ведомства и итогах прошлого года "ДК" рассказал начальник ДВТУ, генерал-майор Игорь ВЛАСЕНКО.

- Игорь Александрович, каковы итоги работы ДВТУ за 2008 г., все ли планы удалось выполнить?

- По итогам 2008 г. Дальневосточное управление сработало с перевыполнением плана. В федеральный бюджет перечислено более 180 млрд руб., что на 10% больше запланированного. Рост по сравнению с 2007 г. - 38%, при этом надо подчеркнуть, что количество грузовых таможенных деклараций (ГТД) увеличилось всего на 17%. Видно, что у сотрудников выросла нагрузка, повысилась и результативность их деятельности, в том числе и в части борьбы с недостоверным декларированием. Хотя полностью переломить ситуацию с занижением таможенной стоимости еще не удалось.

В зоне ответственности Дальневосточного управления данная проблема стоит на первом месте. Это специфика региона, если хотите, и она не решается только фискальными методами. За несколько последних лет значительно вырос уровень правовой подготовки участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В регионе есть целый ряд так называемых "профессиональных спорщиков", которым в суде удается отстаивать явно заниженную стоимость на порой очень крупные партии товаров, например, ферросплавы и пластик. В результате мы имеем 96% проигранных в суде споров по определению стоимости.

Понятно, что это не будет длиться вечно, фактически такие компании с помощью несовершенства арбитражного законодательства неоправданно получают значительные конкурентные преимущества. Это приводит к тому, что в отдельных рыночных нишах создаются теневые монополии и добросовестным участникам ВЭД вход туда заказан. Впрочем, эта ситуация характерна для многих таможенных управлений России. Вскоре мы ждем изменений, однако сразу решить такие проблемы не получится. Участники ВЭД хорошо знают законодательство, и для доказательства своей правоты таможне приходится предоставлять массу дополнительной информации, что не всегда возможно.

Но там, где можно, мы действуем. Так, например, произошло с таким явлением, как "помогайки". В принципе, это то же самое недостоверное декларирование, но совершается оно не отдельной компанией, а большим количеством физических лиц. В этом случае хватило усиления контроля со стороны инспекторов. В ответ на претензии отдельных лиц, что, дескать, таможня перекрывает "помогайский" бизнес, отвечу, что это не бизнес, а административное правонарушение. И на таможенном посту инспектор обязан проверять, для каких целей ввозится товар, что сейчас и происходит.

- Как изменится работа Дальневосточной таможни с введением новых пошлин на импортные автомобили?

- По сути никак не изменится, конечно, снизится нагрузка на специализированные автомобильные посты, но работа для таможенников найдется. Тем более что кадров у нас в управлении не хватает, и освободившихся специалистов мы направим на другие участки. Мы ожидаем значительный рост нагрузки на таможенников в части оформления рыбопродукции. Весь выловленный российскими рыбаками улов теперь будет оформляться в российских портах. И мы работаем над тем, чтобы выполнять эти процедуры в установленные законом сроки.

В то же время не прекратился и автоимпорт, просто стали меньше ввозить дорогостоящих автомобилей, возможно, через несколько месяцев в этом секторе увидим рост. Конечно, падение объемов автоимпорта сказалось на собираемости платежей, но не так значительно. В этом плане гораздо серьезнее снижение цен на нефть и нефтепродукты. Но для Дальневосточного управления все это не критично, поскольку мы предвидели развитие ситуации и предприняли определенные меры, позволяющие говорить о выполнении планов в полном объеме.

- ДВТУ уделяет большое внимание технической оснащенности и автоматизации таможенных процессов. Что в этом направлении планируется сделать в 2009 г.?

- Хочу заметить, что 2008 г. в этом смысле был экспериментальным. Мы получили новую технику, обучили людей и получили первый опыт использования современных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). Шесть мобильных ИДК у нас уже успешно работают, и почти в 70% случаев их использование было оправдано.

В порту Восточный на средства, выделенные Министерством транспорта РФ, планируется установить стационарный ИДК с большой пропускной способностью. В дальнейшем автоматизация подразделений Дальневосточной таможни будет только увеличиваться. Так, в этом году на шести автомобильных пунктах пропуска планируется установить стационарные электронные весы и автоматические считыватели номеров транспортных средств. Это делается для усиления контроля над грузоперевозчиками, и в этой части таможня принимает на себя функции транспортной инспекции. Могу сказать, что это только первые шаги по реализации утвержденной в правительстве программы, согласно которой на границе вместо сегодняшних семи контролирующих структур останутся две.

Серьезное внимание в управлении уделяется развитию электронного декларирования (ЭД). Сегодня 18 таможенных постов ДВТУ в достаточной степени оснащены, чтобы принимать электронные декларации. С 2007 г. их количество выросло почти в 7 раз, однако удельный вес ЭД все еще мал - лишь 4,5 % ГТД оформляются по этой технологии. И нам предстоит многое сделать, чтобы привлечь участников ВЭД к использованию данной системы. В то же время в зоне деятельности ДВТУ 98 % ГТД оформляются за один день, что вполне устраивает участников ВЭД, и они не спешат вкладываться в подключение к системе электронного декларировании.

- Перейдут ли в собственность государства помещения пунктов пропуска через границу, в том числе и "частные" автомобильные переходы?

- Ситуация с присутствием частного капитала на государственной границе складывалась годами, и разом ее не изменишь. Есть несколько путей решения данной проблемы, например, выкупить у частников их собственность. Так, в прошедшем году у Владивостокского торгового порта за 122 млн руб. выкуплено здание, где размещается таможенный пост "Владивостокский морской порт". За 58,5 млн руб. куплено здание, где располагается таможенный пост "Первомайский". Эти помещения переданы на баланс Владивостокской таможни.

Кроме того, по федеральной целевой программе "Госграница" в этом году начнется работа по переносу МАП "Пограничный" непосредственно на линию границы. Сейчас этот пункт пропуска находится в 7 км от границы, что создает определенные риски. Будет построено новое здание, отвечающее всем современным требованиям. Правда, возникли проблемы с собственником земли и районной властью - сначала землю под строительство выделили, но потом отказали. Думаю, что эту проблему мы вскоре решим, ведь средства на реализацию этого проекта заложены в федеральную программу и в 2009 г. нужно освоить 9 млн руб., выделенных на проектирование.

По автомобильному переходу "Краскино" ситуация развивается еще динамичнее. Проектирование уже завершено, и в этом году строительство должно начаться. Проект получился довольно оригинальным, и новое здание должно украсить российскую границу. Данный пункт пропуска также переносится непосредственно на физическую границу. Там предусмотрено размещение инспекционно-досмотрового комплекса, и есть надежда на увеличение грузопотока. Таким образом, "Краскино" и "Пограничный" в ближайшее время будут реконструированы и перейдут на баланс соответствующих таможен ДВТУ. По остальным автомобильным переходам ситуация менее ясная. Но в целом они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к пунктам пропуска через границу.

- Как обстоят дела с правоохранительной деятельностью и работой по пресечению контрабанды и недостоверного декларирования?

- По итогам года в ДВТУ количество зафиксированных административных правонарушений выросло на 8%. Это самый большой показатель среди всех региональных таможенных управлений России, но меня он не вполне устраивает. Вспомнив о специфике Дальнего Востока с его товарам народного потребления из КНР, не трудно догадаться, что в этом направлении еще работать и работать.

Причем данный показатель зависит не от работы правоохранительного блока, а от инспекторов таможенного оформления. Здесь есть ряд вопросов, связанных с коррупционными явлениями в управлении. Для исправления ситуации мы будем не только повышать профессионализм сотрудников, но и вычищать ряды. Как и все последние годы, Дальневосточная оперативная таможня на передовых позициях. По фактам выявления контрабандных каналов она стала одним из лучших оперативных подразделений ФТС. За 2008 г. ДВОТ направила в суд 81 уголовное дело, общий ущерб составил почти 500 млн руб., это очень серьезный шаг вперед.