Каков размер пособия по безработице?

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным. Минимальное пособие по безработице с учетом районного коэффициента составляет 1020 руб., максимальное - 5880 руб.

Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям в течение 12 месяцев и признанным в установленном порядке безработными, начисляется:

1) в первом (12-месячном) периоде выплаты:

- в первые 3 месяца - в размере 75% их среднемесячного заработка (денежного довольствия), исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы);

- в следующие 4 месяца - в размере 60%;

- в дальнейшем - в размере 45%, но во всех случаях не выше максимальной величины пособия по безработице и НЕ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ пособия по безработице с учетом районного коэффициента.

2) во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере МИНИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ пособия по безработице с учетом районного коэффициента.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц.