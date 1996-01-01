Ясин считает, что с такой инфляцией страна из кризиса не выберется

Антикризисный план, обнародованный недавно Правительством РФ, свидетельствует об окончании периода метаний и желания хвататься за все, что окажется под рукой. По мнению научного руководителя Государственного университета "Высшая школа экономики" Евгения ЯСИНА, сейчас возникло ощущение большей уверенности и понимания того, как оценивать ситуацию. Вместе с тем он полагает, что проблеме инфляции уделено слишком мало внимания. А между тем ее темпы выглядят угрожающе. "Тринадцать процентов - это абсолютно нетерпимо! С таким уровнем о выходе из кризиса речи быть не может", - уверен Ясин.