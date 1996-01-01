Лето-2009 - нефть по $70

Цена барреля нефти повысится до $70 за баррель ко второму полугодию. Так оптимистично смотрят на перспективы черного золота в компании Glencore, крупнейшем мировом нефтетрейдере. Эксперты медленно, но верно избавляются от пессимизма по поводу цен на нефть. Еще недавно звучали страшные прогнозы о том, что ее стоимость опустится до $25 за баррель. Теперь появилась надежда, что так низко она не падет.