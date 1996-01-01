"Индексируемые депозиты" Банка "АГРОПРОМКРЕДИТ"

Новый вид срочного вклада "Индексируемый депозит" с плавающей процентной ставкой появился в линейке Банка "АГРОПРОМКРЕДИТ". Начисление процентов зависит от изменения одного из индексов (Индекс РТС, учетная цена золота, отношение рубля РФ к доллару США или евро). Возможный доход от вклада до 20% годовых за 3 месяца. По вкладу предусмотрена пролонгация. Банк защищает средства вкладчика от потерь, связанных с негативной динамикой индикаторов, гарантируя минимальный процентный доход в размере 4% годовых. В момент размещения средств во вклад вкладчик выбирает направление изменения индекса: на повышение или на понижение. Минимальная сумма вклада составляет 500 000 руб.