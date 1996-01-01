Дна кризиса достигнем осенью

В Кремле считают, что острая фаза кризиса миновала, однако экономика России достигнет дна кризиса к середине лета или к осени. Теперь замедление экономики будет носить более плавный характер, заявил помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. Своего дна кризис достигнет тогда, когда российские банки и компании завершат реструктуризацию своих долгов. Это может произойти к середине лета или к осени, считает Дворкович.