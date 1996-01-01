Депозиты КИТ-Финанса из "корзин"

Инвестиционный банк КИТ-Финанс предложил клиентам индексируемые депозиты, привязанные к корзинам товаров. Срок вклада установлен на уровне от 90 до 720 дней. Активом индексируемого депозита - продовольственной корзины являются фьючерсные контракты на пшеницу, молоко, апельсиновый сок, мясо, рис и сахар. Товарная корзина депозита состоит из фьючерсных контрактов на пшеницу, нефть марки Brent, никель и сахар. Зерновая - на пшеницу, кукурузу, рис и соя-бобы, а активом аграрной корзины являются фьючерсные контракты на пшеницу, сахар, кофе и соя-бобы. Индексируемые депозиты являются банковскими вкладами и попадают под действие системы страхования вкладов. Данные продукты доступны и для клиентов - юридических лиц.