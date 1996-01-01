В Сбербанке очереди стали меньше

Теперь жители Приморья тратят значительно меньше времени на оплату коммунальных и налоговых платежей в офисах Сбербанка. Это стало возможным благодаря установке ИПТ (информационно-платежных терминалов) в клиентских залах, а также считывающих штрих-коды устройств в кассах по приему платежей населения. Сегодня в 50 филиалах Сбербанка России в Приморском крае установлено 53 ИПТ, считывающие сканеры - в 84 дополнительных офисах и на ИПТ.