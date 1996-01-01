В Резервном фонде есть 4 трлн рублей

Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 апреля 2009г. составил 4 трлн 117,67 млрд руб., что эквивалентно 121,06 млрд долл., говорится в материалах Министерства финансов России. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда по состоянию на 1 апреля с.г. составили: 0,06 млрд руб.; 55,96 млрд долл.; 39,63 млрд евро; 8,41 млрд фунтов стерлингов.