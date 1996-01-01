www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Филиал Расчетной палаты ММВБ создан во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совсем недавно "ЗР" сообщал о том, что НКО ЗАО "Расчетная палата АТМВБ" прекратило свою деятельность в качестве регионального расчетного центра ОРЦБ (организованного рынка ценных бумаг).

Сегодня мы можем сообщить, что функции РП АТМВБ - Регионального расчетного центра во Владивостоке - переданы приморскому филиалу Расчетной палаты ММВБ и успешно им исполняются. Клиенты перешли на обслуживание в филиал Расчетной палаты ММВБ.

В целях снижения рисков расчетной системы ОРЦБ, улучшения условий расчетного обслуживания региональных участников и развития региональных финансовых рынков Расчетная палата ММВБ осуществляет реорганизацию системы расчетов на ОРЦБ путем создания собственной филиальной сети.

Шаг вполне разумный, особенно в период кризиса, и наполненный функционалом для клиентов. Помимо очевидной финансовой целесообразности, перед клиентами приморского филиала ЗАО РП ММВБ открывается ряд новых возможностей - от внедрения в регионе передовых специализированных банковских технологий, которыми располагает Расчетная палата ММВБ, - до возможности использовать эти самые технологии и преимущества расчетной системы РП ММВБ.

По словам Виктора ПАВЛЕНКО, управляющего приморским филиалом ЗАО РП ММВБ, возможность открытия в филиале обычных расчетных счетов всем юридическим лицам, в том числе и не участникам ОРЦБ, может заинтересовать клиентов, нуждающихся в оперативности и надежности расчетов, в ускорении платежей за счет использования передовых технологий, продления режима ежедневного обслуживания клиентов, а также стремящихся максимально обеспечить сохранность своих денежных средств. Гарантией этого является тот факт, что РП ММВБ не осуществляет рискованные активные операции, что достигается особыми нормативными требованиями к ней со стороны надзорного органа - Банка России.

Говоря о срочности проведения платежей и длительности операционного времени обслуживания клиентов, следует сказать, что приморский филиал ЗАО РП ММВБ уже является прямым участником расчетов системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП) - системы валовых расчетов Банка России в режиме реального времени. И теперь клиенты, занимающиеся, к примеру, биржевыми сделками или просто имеющие потребность в срочных расчетах, имеют возможность сделать это практически мгновенно, даже глубокой ночью. Ведь система БЭСП охватывает всю страну и работает ежедневно до 04 часов владивостокского времени.

Таким образом, во Владивостоке в ведении Приморского филиала ЗАО РП ММВБ остались все традиционные функции, ранее принадлежавшие Расчетной палате АТМВБ, и при этом появились новые возможности.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru