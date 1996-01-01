Филиал Расчетной палаты ММВБ создан во Владивостоке

Совсем недавно "ЗР" сообщал о том, что НКО ЗАО "Расчетная палата АТМВБ" прекратило свою деятельность в качестве регионального расчетного центра ОРЦБ (организованного рынка ценных бумаг).

Сегодня мы можем сообщить, что функции РП АТМВБ - Регионального расчетного центра во Владивостоке - переданы приморскому филиалу Расчетной палаты ММВБ и успешно им исполняются. Клиенты перешли на обслуживание в филиал Расчетной палаты ММВБ.

В целях снижения рисков расчетной системы ОРЦБ, улучшения условий расчетного обслуживания региональных участников и развития региональных финансовых рынков Расчетная палата ММВБ осуществляет реорганизацию системы расчетов на ОРЦБ путем создания собственной филиальной сети.

Шаг вполне разумный, особенно в период кризиса, и наполненный функционалом для клиентов. Помимо очевидной финансовой целесообразности, перед клиентами приморского филиала ЗАО РП ММВБ открывается ряд новых возможностей - от внедрения в регионе передовых специализированных банковских технологий, которыми располагает Расчетная палата ММВБ, - до возможности использовать эти самые технологии и преимущества расчетной системы РП ММВБ.

По словам Виктора ПАВЛЕНКО, управляющего приморским филиалом ЗАО РП ММВБ, возможность открытия в филиале обычных расчетных счетов всем юридическим лицам, в том числе и не участникам ОРЦБ, может заинтересовать клиентов, нуждающихся в оперативности и надежности расчетов, в ускорении платежей за счет использования передовых технологий, продления режима ежедневного обслуживания клиентов, а также стремящихся максимально обеспечить сохранность своих денежных средств. Гарантией этого является тот факт, что РП ММВБ не осуществляет рискованные активные операции, что достигается особыми нормативными требованиями к ней со стороны надзорного органа - Банка России.

Говоря о срочности проведения платежей и длительности операционного времени обслуживания клиентов, следует сказать, что приморский филиал ЗАО РП ММВБ уже является прямым участником расчетов системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП) - системы валовых расчетов Банка России в режиме реального времени. И теперь клиенты, занимающиеся, к примеру, биржевыми сделками или просто имеющие потребность в срочных расчетах, имеют возможность сделать это практически мгновенно, даже глубокой ночью. Ведь система БЭСП охватывает всю страну и работает ежедневно до 04 часов владивостокского времени.

Таким образом, во Владивостоке в ведении Приморского филиала ЗАО РП ММВБ остались все традиционные функции, ранее принадлежавшие Расчетной палате АТМВБ, и при этом появились новые возможности.