Премии во время чумы

Счетная палата РФ проверяет все банки на предмет выплаты бонусов из федеральных средств, заявил глава ведомства Сергей СТЕПАШИН. Возможно, это эхо американского скандала - там компания AIG, получив от государства $170 млрд, выплатила менеджерам премии на 165 млн.

Бонусы руководителям убыточных компаний на Западе исчисляются сотнями миллионов долларов, в России - сотнями миллионов рублей. В США деньги потихоньку возвращают, у нас об этом ничего не слышно, сообщает Newsland.Ru.

В настоящее время большинство банков резко сократило бонусные выплаты, отметил г-н Степашин. Тем не менее говорить, что "топы" жертвуют своими доходами, чтобы спасти вверенные им корпорации, не приходится. Объемы выплат рождают только одну ассоциацию - пир во время чумы. Например, по итогам 2008 года каждому из 23 членов правления Сбербанка выплачено в виде зарплат и премий в среднем почти по 41 млн рублей. Размер вознаграждения правления Банка Москвы за кризисный 2008 год увеличился на 82,6% и достиг почти 875 млн руб., то есть примерно по 67 млн руб. на каждого из 13 топ-менеджеров. Впрочем, всех обставил Газпромбанк, направивший на вознаграждение руководителей 1006 млн руб., так что на каждого из них пришлось примерно по 72 млн. Учтем, что все перечисленные организации в том или ином виде (льготный кредит или прямые вливания) получили от государства антикризисную помощь в размере 100-600 млрд руб.

Даже АвтоВАЗ, которому обещали предоставить помощь в 25 млрд руб., имея долги на общую сумму 44 млрд руб., умудрился выплатить каждому из 12 членов совета директоров по 4,2 млн. Наше "национальное достояние "Газпром" в четвертом квартале прошлого года зафиксировал убыток в 260 млрд руб., а также падение прибыли по итогам года на 52%. Но и здесь "топы" не собираются себя обижать. Руководство "Газпрома" не станет отказываться от бонусов и опционов за 2008 год, заявил недавно зам. председателя концерна Андрей КРУГЛОВ. Предполагается, что председатель правления Алексей МИЛЛЕР получит премию в размере 17,5 млн руб., а рядовые члены совета директоров - по 15 млн руб. Есть, правда, и противоположные случаи - в банке "Русский стандарт" бонусы сокращены на 30%, а в "Роснефти" и "Русале" вообще отменены.

Запад столкнулся с теми же проблемами. Так, в США разгорается скандал вокруг страховой компании AIG, менеджеры которой по итогам 2008 года получили 165 млн долларов бонусов (в среднем по 8 млн на человека). При этом убытки AIG составили 99 млрд, а помощь от правительства США - 170 млрд. Экс-руководитель Королевского банка Шотландии Фред Гудвин довел свою компанию до убытка в 24 млрд фунтов стерлингов, получил в качестве госпомощи 25,5 млрд и ушел на пенсию с ежегодной выплатой себе любимому в 693 тыс. фунтов.

Неудивительно, что после знакомства с подобными фактами налогоплательщики чувствуют себя ограбленными и пытаются заставить менеджеров вернуть бонусы в казну. В США это принимает формы демонстраций. Ненависть к AIG настолько велика, что служба безопасности компании выпустила памятку сотрудникам с полезными советами - не носить одежду и сумки с символикой компании, ночью ходить парами, сообщать о подозрительных лицах, подолгу находящихся у офисов компании. Торговая палата Лондона в конце марта посоветовала всем клеркам, работающим в финансовом районе Сити, не одеваться в типичные для банкиров и брокеров строгие костюмы в полоску с галстуками, приходить на работу попозже, а уходить пораньше. Как не принять меры безопасности, если на улицах британской столицы уже появились плакаты с надписями "Сожги банкира!"

В России пока спокойно. Отмечен разве что пикет у Сбербанка в середине марта.

Реально ли заставить российских "топов" вернуть бонусы? Член наблюдательного совета Сбербанка и ректор Российской экономической школы Сергей ГУРИЕВ считает, что требовать возврата бонусов у менеджеров банка несправедливо - Сбербанк далек от банкротства, а от государства получил все-таки кредит, который придется отдавать. Зато в отношении госкомпаний, которые показали убыток, такая мера может быть применена, считает он. "На прошедшем собрании членов наблюдательного совета возврат бонусов членов правления не обсуждался. Кстати, в 2008 году повышения зарплат и бонусов в Сбербанке не произошло. Лично я, как член наблюдательного совета, компенсации по итогам года не получил, и еще неизвестно, получу ли и в каком объеме", - сообщил "Новым известиям" г-н Гуриев.

С банками ситуация, с одной стороны, неоднозначная, ведь формально они получили госкредит, чтобы помогать другим компаниям. Однако, с другой стороны, помощь эта была не бескорыстная - финансисты давали кредиты под проценты, превышающие те, что взяло государство. Так что на этих операциях они еще и заработали. А вот с корпорациями дело яснее. Тем не менее научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда ГУ ВШЭ Сергей СОЛНЦЕВ полагает, что дело не в бонусах. "Если корпорация в кризисе, то естественный выход - смена менеджмента или собственника. Например, ни один менеджмент не достиг успехов в управлении АвтоВАЗом. Поэтому разумное предложение - не снижать бонусы, а продать еще большую долю АвтоВАЗа компании Renault и поручить ей оперативное руководство", - пояснил "НИ" г-н Солнцев.

Если добровольный возврат бонусов невозможен, а принудительный экономически неэффективен, то можно пойти по пути ужесточения законов. Так, конгресс США одобрил законопроект, который вводит добавочный подоходный налог для сотрудников фирм, получивших правительственную помощь на сумму более $5 млрд. Ставка налога составляет 90%, если бонус превышает $250 тыс. Президент Обама также предложил установить потолок зарплаты в $500 тыс. для "топов" тех банков, которые получили госденьги. Правительство Франции запретило выдачу бонусов руководителям компаний, которые получают государственную финансовую помощь, вплоть до 2010 года. В России пока четко прозвучало только одно предложение такого рода. Министр финансов Алексей КУДРИН призвал ограничить зарплаты высшему руководству госкорпораций, которые сейчас достигают 1 млн руб. в месяц, что в разы выше министерских доходов. Проект документа сейчас разрабатывается правительством.

А по итогам саммита G20 в Лондоне он заявил, что топ-менеджеры российских госкомпаний, госбанков и госкорпораций не будут получать большие бонусы как минимум в течение двух лет. При этом вице-премьер не исключил, что власти будут давать рекомендации и по уменьшению бонусов для топ-менеджеров частных банков.