"Во всем виноваты цены монополий"

Назначить "главного виновного" за рост цен - дело у нас в стране привычное и несложное, утверждает гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр БОРИСОВ. Куда сложнее, заявил он в интервью корреспонденту "ФК-Новости", определить, почему в действительности эти цены растут. По его мнению, виновны в этом отнюдь не торговые сети, как многие считают.

"В октябре прошлого года индекс потребительских цен в США снизился сразу на 1 процент - рекорд с 1947 года, когда начали применять этот показатель. Это рыночная реакция экономики на соотношение спроса и предложения, - сказал Александр Борисов. - В России ситуация иная - нефть подешевела почти в 3 раза, а бензин практически нет, урожай зерна рекордный, а цена хлеба держится... Это свидетельство нерыночности нашей экономики и неконкурентности наших рынков в целом".

"Сегодня весьма заметно стремление противопоставить в нашей стране друг другу участников цепочки "производитель - переработчик/поставщик - торговля", - утверждает Александр Борисов. - Чаще всего именно торговля обвиняется в намеренном завышении цен и использовании различных приемов, из-за которых продукция отечественных производителей якобы не попадает в торговые сети. Я же вижу здесь прямые попытки вывести из-под удара реальных виновников роста цен".

Дело в том, говорит Борисов, что еще в 2007 году российским правительством было принято решение об ускоренной индексации тарифов естественных монополий. Страна, таким образом, была приговорена на 3-4 года высокой инфляции. Теперь вот к этому добавился финансовый кризис, девальвация. В итоге ни промышленность, ни транспорт, ни строительство, ни тем более торговля не получат доступ к кредитным ресурсам еще как минимум года три. А это означает стагнацию со всеми вытекающими последствиями вплоть до трудноизлечимой стагфляции, т.е. спада производства, сопровождаемого инфляцией.

Что из этого следует? По мнению Александра Борисова, "увеличится число безработных, вырастет инфляция, сократится внутренний спрос, в потребительской корзине образуется перекос в сторону продтоваров. Экономика любой страны может развиваться стабильно только в условиях устойчивого спроса. А у нас предприятия практически всех отраслей оказались зажаты в тиски снижения спроса и подорожания тарифов".